Szupercellás zivatarokra számíthatunk Vasban - Mutatjuk, hol lehet nagyobb zivatar

A modellek így látják a délutáni órákat vasárnap délután 14-16 óra között. Látható, hogy főként a Kőszeg-Szombathely-Szentgotthárd vonalra, annak is főként a középső részére várják az erősebb zivatarokat. Ma esély mutatkozik szupercellás zivatarokra is, főként az említett és képen is látható területeken. Ezt a fajta zivatar forgó feláramlással (ún.: mezociklonnal) rendelkezik - olvasható a Kőszegi Időjárás Előrejelzés közösségi oldalán.

Szupercellás zivatarokra számíthatunk Vasban

Forrás: Szellő Mónika

Természetesen a napsugárzás és a most délután érkező front is emelkedésre kényszeríti a levegőt, ha minden paraméter (emelés, energia, nedvesség) ideális, akkor megszületik a gomolyfelhő, abból pedig kezdetben zápor, elektromos aktivitás mellett zivatar alakul ki.

A szélnyírás hatására a zivatarfelhő forogni kezd, kialakul a szupercella, amely mint egy mini ciklon viselkedik, hideg és meleg szektorral, a hideg oldalon csapadékkal, hevesebb eseményekkel, a meleg felén beáramlással, csapadékmentes területtel találkozhatunk, innen kapja az energiát, és képződik újra. Képes az aktuális áramlástól teljesen ellentétes mozgást is felvenni. A forgó mozgás miatt a mezociklon környezetében alakulhatnak ki a tornádók is.

Nagyjából ez egy szupercellás zivatarok menete, ettől különbözik a szelídebb, mono/multicellás zivataroktól.

Tehát főként vasárnap délutántól van esély hevesebb szupercellás zivatarokra, azok környezetében viharos kifutószélre, a magjában jégesőre és lokálisan nagyobb mennyiségű csapadékra számíthatunk.