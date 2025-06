Zivatarokkal tarkított nyári napot ígérnek hétfőre

Mutatjuk, hogy alakul az időjárás a hét első napján. Hétfőn is általában sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett, északon lehet esetleg több a felhő. Estig az északkeleti harmadban és Sopron térségében, hétfőn a nap második felében pedig az északnyugati, északi országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, ekkor heves zivatar sem kizárt. Holnap napközben is több helyen élénk lesz a délies szél, zivatarok környezetében azonban erős, hétfőn akár viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 28 és 34 fok között alakul - írja a met.hu előrejelzése.

Időjárás: viharok, zivatarok érkezhetnek hétfőn

Forrás: Szendi Péter

Időjárás: 30 fok fölé kúszhat a hőmérő hétfőn is

A következő napokban tovább folytatódik a melegedés, egyre nagyobb területen számíthatunk kánikulára. Mindemellett az ország északi felén megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye, majd szerdától csökken a csapadékhajlam.