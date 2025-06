Cseresznye nagyságú jégeső tarolta le ezt a vasi falut is - fotó

Alaposan berúgta a szupercella Vas vármegye ajtaját kedden. Ahogy arról nem is olyan régen beszámoltunk, délután brutális jégeső verte el Körmendet és térségét. Három percen keresztül, cseresznye nagyságú jég esett a vasi városban. Mindenhol csak a kopogást lehetett hallani, közben pedig viharos erejű szél fújt. Olvasónk arról számolt be, hogy az Őrség szívében fekvő Bajánsenye is alaposan megsínylette a vihart. A körmendi járásban található település nincs közvetlen szomszédságában a Rába-parti városnak, ezért valószínűsíthető, hogy nagyobb térségben pusztított a vihar. Bajánsenyén - Körmendhez hasonlóan - cseresznye nagyságú jég esett, amiről olvasónk fotót is küldött.

Forrás: Olvasó

Szombathelyt sem kímélete a vihar: