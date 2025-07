Fekete felhő borult az égre - Jég verte el Burgenlandot és Kőszeget

A Vas Népe 1990. július 3-i keddi számában arról tudósított, hogy brutális vihar, felhőszakadás érte el Burgenlandot és Vas megye egy részét. Több helyütt jelentős károkat okozott a jégeső.

Brutális vihar: jég verte el Nyugat-Magyarországot

Forrás: Vas Népe / archív

- Vasárnap délután egyóra után egy egészen fekete felhő borult az égre. Egy párdörgés után hirtelen erős szélvihar kerekedett és pillanatok alatt potyogott - szárazon - a jég. A legöregebbek sem láttak még ilyent — mondta az alsóőri, (Unterwart) Valika Péter. - Csak később kezdett esni az eső. Alsóőrön a Felszegben sokkal jobban megtépázta a növényeket az ítéletidő, mint az Alszegben. Amott még a káposztafejeket is kettéhasította. Nagyszentmihály (Grosspetersdorf) és Felsőőr (Oberwart) térségében tarolt a jég. Amint az osztrák televízióvasárnapi híreiben is láthattuk, néhol akkora jégdarabok hullottak, mint a biliárdgolyó. A házak tetőzetében és az autókban is kártokozott a minden bizonnyal dél-burgenlandi központú jégverés.

Brutális vihar, felhőszakadás és jégeső

Vas megyét a haragos idő csak kicsit érintette. Az Édásztól a lap megtudta, hogy a sárvári és a körmendi vonalon egy-egy kisebb javítással megúszták a dolgot. Kőszeg és Gencsapáti között viszont három hiba is volt. Két szigetelőtörés mellett egy úgynevezett szálpattanást, azaz félig szakadt vezetéket is javítani kellett. Emiatt például Vassurányban délután két órától este tízig nem volt áram. Az első adatok szerint az Állami Biztosítónál öt, a Hungária Biztosítónál mintegy húsz tulajdonos jelentkezett, hogy gépjárművében kárt okozott a jég. A legtöbb kocsin a Balaton környékén kopogott a jég. Néhány esetben tízezer forintnyi a kárösszege. Öt mezőgazdasági nagyüzem — Gencsapátiból, Kőszegszerdahelyről,Horvátzsidányból, Nemescsóról és Gersekarátról —jelezte, hogy a gabonában,a repcében és a kukoricában végzett pusztítást a jégeső. Az Állami Biztosító szakemberei itt is megkezdték a kárbecslést. S mivel ez alkalommal csendesebben megúszták, a tűzoltókat nem riasztották mentéshez.Csak hétfőn reggel kellett a nagy felhőszakadás miatt a körmendi állami tűzoltóknak a körmendi Rába Áruház pincéjéből vizet szivattyúzni.