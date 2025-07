Hidegfront, heves zivatarok széllel és jégesővel: ezt ígérik szombatra

A met.hu előrejelzése szerint így alakul az időjárás Vas vármegye szerte. Hullámzó hidegfront, majd légörvény alakítja időjárásunkat. Hatására fokozatosan előbb a Dunántúlon, majd vasárnap már délkeleten is megszűnik a hőség. Az időjárási helyzet kedvez a záporok, heves zivatarok kialakulásának. Heves zivatarokat károkozó szélroham, nagyméretű jég és felhőszakadás kísérhet. A zivatarok előrejelzés a szokásosnál jóval bizonytalanabb! Napközben jelentős tér és időbeli bizonytalanság mellett zivatarok kialakulására lehet számítani. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a nap első felében jellemzően a Dunántúl nyugati, északnyugati fele, harmada lehet az érintett, ahol a zivatarokat viharos (ált. 60-70 km/h) széllökések, jégeső (jellemzően <2 cm) és jelentősebb mennyiségű csapadék (20-30 mm, lokálisan felhőszakadás >30 mm) is kísérheti. A késő délutáni, esti óráktól heves zivatarok kialakulásához is adottak a feltételek, legkevésbé északnyugaton. Először inkább a Tiszántúlon, majd délnyugat felől újabb hullámban bárhol előfordulhatnak zivatarok az országban. Az erősebb cellákhoz erősen viharos (90-100 km/h, akár >110 km/h) széllökések, nagy méretű jég (2-4 cm, akár >4-5 cm) és felhőszakadás (>30 mm) is társulhat. Az esti órákban a zivatarcellák összeszerveződéséhez is kedvezőek lehetnek a feltételek. A zivatarok az éjszakai órákban is kitarthatnak.

Forrás: Szendi Péter

Reggelig az északi megyékben erősen felhős vagy borult lesz az ég, és záporokra, zivatarokra is számítani kell. Ezek megszűntét követően napközben a változó felhőzet mellett általában többórás, jellemzően szűrt napsütés valószínű, és az ország döntő részén csak kis valószínűséggel fordulhat elő csapadék. Inkább csak a nyugati, északnyugati határ közelében lehetnek konvektív csapadékgócok, estétől azonban egyre több helyen van esély zápor, zivatar kialakulására, néhol heves zivatar is lehet jégesővel. Az északias szelet zivatarok környezetében erős, viharos, akár erősen viharos szélrohamok kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 40 fok között alakul - nyugaton, északnyugaton mérhetjük az alacsonyabb, míg délkeleten a legmagasabb értékeket. Késő estére 20 és 30 fok közé csökken a hőmérséklet.