Kettészakadt az ország: amíg nálunk szinte őszi az idő, az Alföldön 40 fok van

Berúgta az ajtót a hidegfront a nyugati országrészben, míg nálunk alig van 20 fok, az ország másik felén 40 fokos maximumokat mérnek. Mutatjuk azt is, hogy alakul az időjárás a szombat hátralévő részében.

Forrás: idokep.hu

Hidegfront vágta ketté az országot

Az idokep.hu mérései szerint az ország legforróbb pontja Csanádapáca, ahol jelenleg 40,1 fokot mérnek. A leghidegebb pont pedig Kőszegnél a Kendig-csúcs, ahol alig van 14,7 fok.

A met.hu előrejelzése alapján napközben jelentős tér és időbeli bizonytalanság mellett zivatarok kialakulására lehet számítani, amelyek dél, délnyugat felől észak, északkelet felé haladhatnak. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint kezdetben jellemzően az északnyugati megyék lehetnek érintettek, ahol a zivatarokat viharos (ált. 60-70 km/h) széllökések, jégeső (jellemzően <2 cm) és jelentősebb mennyiségű csapadék (20-30 mm, lokálisan felhőszakadás >30 mm) is kísérheti. A délutáni, késő délutáni óráktól heves zivatarok kialakulásához is adottak lehetnek a feltételek hazánk délkeleti felén, kétharmadán; legnagyobb eséllyel a Tiszántúlon. A legerősebb cellákhoz erősen viharos (>90-100 km/h, akár >110 km/h) széllökések, nagy méretű jég (2-4 cm, egy-egy helyen >4-5 cm) és felhőszakadás (>30 mm) is társulhat. Estétől egyre több helyen növekszik a zivatarok és a heves zivatarok kialakulási valószínűsége: éjszaka zivatarrendszer kialakulására is számítani lehet, amelyet - a már említett kísérőjelenségek mellett - akár 50 mm-es csapadékösszeget meghaladó felhőszakadás is kísérheti.