Itt a kánikula: már a riasztást is kiadták Vas vármegyére a hőség miatt

A városban tartózkodók számára fontos a lakások megfelelő árnyékolása, szellőztetése, valamint a légkondicionált közösségi terek időszakos igénybevétele. A hőségre érzékenyek számára ezek a helyek biztonságot és enyhülést nyújthatnak a legmelegebb órákban. Figyeljünk egymásra, időseknek és gyerekeknek külön figyelmet kell szentelni! Több vármegyében tűzgyújtási tilalom van érvényben. Erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. A saját kertjében mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen percre se hagyják felügyelet nélkül. A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is. Az alkalmazás valós idejű értesítéseket küld a riasztások időtartamáról és fokozatáról, így segít felkészülni az extrém időjárási helyzetekre.