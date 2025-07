Augusztusi előrejelzés: nem olyan lesz a további nyár, mint amit szeretnél

A középtávú előrejelzésből kiderül, mi várható még idén nyáron, ami az időjárást illeti. Az az előrejelzés, ami nem pár napra szól, rendszerint úgy készül, hogy a tendenciákat vizsgálják: hosszú évekre visszamenően az adott időszakban és térségben, amit összevetnek az aktuális, legfrissebb adatokkal. Ez alapján a 30 napos időjárás előrejelzés szerint augusztusban a megszokottnál valamivel hűvösebb idő várható. 30 fok fölé már nem megy a hőmérséklet a nyár utolsó hónapjában. Mondjuk is, mi a várható időjárás.

Mutatjuk, hogy alakul az időjárás augusztusban

Forrás: Szendi Péter

Előrejelzés: nagyot csalódunk az augusztusi időjárásban

Mióta a hétvégi ítéletidő elvitte a nyarat, olyan érzésünk lehet, mintha többet nem is térne vissza a jó idő. Augusztus első napjaiban is folytatódik majd az, amit most tapasztalunk, vagyis, hogy pár fokkal elmarad a megszokottól a hőmérséklet. Annak ellenére is ez várható, hogy mindig augusztus első napjaiban van éppen a legmelegebb idő. Az időjárás Szombathely térségében augusztus 10 után lesz újra melegebb és 10-14 napig el is tarthat az átlagnál valamivel melegebb idő. Csapadék sajnos továbbra sem lesz sok, augusztus első napjai után nincs rá kilátás.

Mi lesz augusztus 20-án? Ilyen időjárás a legvalószínűbb

Az államalapítás ünnepével sokan megtoldják a nyári szabadságukat. Akár az előtte lévő, akár az utána következő hétvégéhez csapják hozz, két nap szabadsággal öt nap pihenőjük lehet. Így aztán nem mindegy milyen idő lesz augusztus 20-án. Annál is inkább, hiszen ez a nap, a megfigyelések szerint, általában fordít az időjáráson és a nyári melegek szépen véget is érnek utána. Németh Lajos, azt mondta, hogy valószínűség szerint idén nem így lesz. A következő két hét időjárása alapján és a középtávú előrejelzés szerint éppen úgy tér vissza a nyári meleg, hogy kitart 20-án, sőt még utána is néhány napig. Augusztus második harmadában meleg, strandidő ígérkezik, szóval érdemes akár vízparti programot tervezni az ünnepekre.

Mi az előrejelzés nyár végére és szeptemberben?

Az accuweather az egyik legnagyobb meteorológiai adatfeldolgozó és mindenféle olyan technológiát alkalmaz, amivel hosszabb távra is meg lehet jósolni az időt. Helyspecifikus előrejelzéseket is készítenek világszerte. Hazánk térségére azt jelzik, hogy augusztus utolsó hete bizony hűvösebb lesz, 26 fok körül alakulnak a hőmérsékletek. A nyár valóban búcsúzik, de a szeptember igazi szép átmeneti idővel érkezik, az első hetekben napsütés és 23-25 fokos hőmérséklet várható.