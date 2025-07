Ismét kiadták a riasztást Vas vármegyére, még mindig nem lélegezhetünk fel

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint a keleti, északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, és a gomolyfelhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Az északkeleti, keleti megyékben szórványosan várható eső, zápor, zivatar majd a déli óráktól már másutt is lehet helyenként záporeső, nyugaton esetleg zivatar is. A zivatarokat keleten néhol felhőszakadás kísérheti! Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, a Dunántúlon helyenként erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 30 fok között várható, a magasabb értékeket az Alföldön mérhetjük. Késő estére 17 és 23 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás: ismét elsőfokú, vagyis citromsárga riasztás van érvényben Vas vármegyében a zivatarok veszélyei miatt

Forrás: HungaroMet

Időjárás: maradt a riasztás Vas vármegyében

A HungaroMet elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást adott ki Vas vármegyére a zivatarok veszélyei miatt. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Mint írják, ma a déli óráktól késő estig az ország keleti, északkeleti harmadában számíthatunk elszórtan zivatarokra, amelyeket helyenként felhőszakadás (> 30 mm), viharos (60-75 km/h) szél, egy-egy helyen jégeső (2 cm körüli vagy alatti átmérővel) kísérhet. Másutt inkább csak nyugaton fordulhat elő délután egy-egy zivatar.

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek - írja a koponyeg.hu.

Így csapott le hétvégén a vihar: