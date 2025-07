Nem minden vasi település úszta meg jégeső nélkül - fotó

Ahogy arról csütörtökön délelőtt beszámoltunk, a radarképek alapján több időjárással foglalkozó oldal is nagyobb vihar érkezésére számított, fennállt annak a veszélye is, hogy a zivatarokat nagyobb jégszemek is kisérik majd az este folyamán. Végül összességében szerencsés végkimenetele volt a Vas vármegyét elérő viharnak, ugyanis egy-egy zivatar valóban lecsapott térségünkben, de jobbára csak csapadék érkezett, károkról pedig egyelőre nem tudni. A jégesőt viszont nem minden vasi település úszta meg, a Kőszegi Időjárás Előrejelzése olvasója arról számolt be, hogy Acsádon viszonylag apró, borsónagyságú jég hullott. Az azért elmondható, hogy ezúttal a vártnál sokkal szerencsésebben alakultak a dolgok az időjárás szempontjából.

Időjárás: Acsád nem úszta meg jégeső nélkül csütörtökön

Forrás: Facebook/Kőszegi Időjárás Előrejelzés

Időjárás: ismét a zivatarok veszélyei miatt figyelmeztetnek Vasban

Fellélegezni azonban még nem lélegezhetünk fel teljesen, ugyanis reggel arról írtunk, hogy több vármegyére is harmadfokú riasztást adtak ki a hőség miatt, Vasban viszont más miatt kell aggódni. Vármegyénk az egyik, ahová ismét elsőfokú, vagyis citromsárga riasztást adtak ki a zivatarok veszélyei miatt. A Kőszegi Időjárás Előrejelzés mérései szerint, pénteken napközben több órára kisüt a nap, délutánra helyenként gomolyfelhők képződnek. A délutáni óráktól a nyugati-északnyugati vidékeken van kis esély záporra, egy-egy zivatarra. Zivatarokat ismét átmeneti szélerősödés, apróbb szemű jég, és kis területen jelentős csapadék kísérheti. A váltakozó irányú légmozgás mérsékelt marad. Délutánra 28-31 fokig emelkedik a hőmérséklet.