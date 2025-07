Jégesővel érkezik a durva vihar, ami csütörtökön eléri Vas vármegyét - kiadták a riasztást

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint napos, száraz idő várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett, majd délután nyugat felől felhőtömbök érkeznek, elsősorban az ország északnyugati felén átmenetileg megnövekszik a felhőzet, és ekkortól főleg az ország északnyugati felén elszórtan lehet záporok, zivatarok kialakulására számítani. A déli, délnyugati szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, inkább csak néhol élénkülhet meg, záporok, zivatarok környezetében viszont erős, viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcsérték 31 és 38 fok között várható. Késő este 20 és 31 fok közötti értékeket mérhetnek.

Időjárás: zivatarok veszélyei miatt van érvényben riasztást Vas vármegyében

Időjárás: kiadták a riasztást Vasra, érkezik a vihar - jégesővel

Annak ellenére, hogy csütörtöktől harmadfokú hőségriadót rendeltek el az egész országban, szerdán a HungaroMet egyáltalán nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére, de ez csütörtökre megváltozott, ugyanis késő délutántól érkezik a vihar, így jelen pillanatban elsőfokú, vagyis citromsárga riasztás van érvényben. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Mint írják, csütörtökön a délutáni óráktól nyugat, északnyugat felől intenzívebb zivatarok érhetik el az országot viharos (70-80 km/h) széllökések, jégeső (jellemzően <2 cm) és lokálisan jelentős mennyiségű csapadék (ált. 15-25 mm) kíséretében. A zivatarok főként hazánk északi felét érinthetik, miközben kelet, északkelet felé helyeződve fokozatosan veszítenek erejükből. Emellett a délutáni óráktól az Alföldön sem kizárt egy-egy zivatar.

A HungaroMet prognózisát a Kőszegi Időjárás Előrejelzés mérései is megerősítik, sőt azt is meghatározták, mikor éri el a vihar térségünket. Mint bejegyzésükben írják, csütörtökön a nap első felében több órára kisüt a nap. A délutáni óráktól egyre gyakrabban megnövekvő gomolyfelhőzet zavarja a napsütést. A délután második felétől, kora estétől már nagyobb eséllyel fordul elő zápor, zivatar. Egy-egy hevesebb zivatar is kialakulhat, ezeket jégeső (2-3cm), felhőszakadás intenzitású csapadék (20-30 mm) és átmeneti viharos szél kísérheti. Az alapszél délről, délnyugatról mérsékelt marad.

A csütörtökre várható záporok, zivatarok kialakulásukra a legnagyobb esély a 17-21 óráig tartó időszakban van.

Orvosmeteorológia

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást - írja a koponyeg.hu.