Hirtelen érkező jégeső lepheti meg Vas vármegyét kedden, mutatjuk, mikor csaphat le - térkép

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, gyenge hidegfront érkezett hétfő este Vas vármegyébe, gyűltek a sötét fellegek, ám rövid, de intenzív csapadékkal csapott le a vihar, amit végül szerencsére jégeső nem kísért, viszont erős széllökések igen. De még nem úsztuk meg, ugyanis kedden is hasonló lesz a helyzet az időjárás tekintetében. A HungaroMet ezúttal ugyan nem adott ki figyelmeztetést Vas vármegyére a zivatarok veszélyei miatt, de azt megjegyzik, hogy kedden a délutáni órákban az északkeleti tájakon fordulhat elő villámlás, valamint az Alpokaljára sodródhat be egy-egy zivatar, amit jégeső is kísérhet.

Időjárás: a radarképen látszódik, ahogy érkezik a vihar és vele együtt akár a jégeső is

Forrás: HungaroMet

Időjárás: jégesőre is kilátás van Vas vármegyében

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés méréseire hivatkozva ennél konrétabb prognózist állított fel a nap hátralévő részére. Mint bejegyzésükben írják, kedden délután, késő délután a jelzett részeken, az Alpokalja középső és északi határvidékein van nagyobb esély záporokra, egy-egy zivatarra, a térség többi részén csak minimális eséllyel fordulhat elő csapadék. Hozzáteszik: a zivatarokat apróbb szemű jég, átmeneti szélerősödés, és lokálisan jelentős csapadék kísérheti.