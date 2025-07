Továbbra is érvényben van a riasztás: felhőszakadásra és zivatarokra figyelmeztetnek

Így alakul az időjárás Szombathelyen és Vas vármegyében, kiderül az is, hogy hol lesz vihar. Sok felhőre számíthatunk, inkább csak rövid időre süt ki a nap. Több hullámban, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, keleten, északkeleten heves zivatarok is előfordulhatnak. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás, de heves zivatarokat jégeső és viharos széllökés is kísérheti. Estefelé csökken a csapadékhajlam.

Időjárás: heves szél okozhat károkat Vasban

Forrás: Szendi Péter

Az északnyugati szelet a Dunántúlon élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakul. Késő estére 17, 22 fok közé hűl le a levegő - írja a met.hu előrejelzése.

Ma többfelé, és ismétlődő jelleggel várható zivatarok kialakulása az országban, melyekhez elsősorban felhőszakadás (jellemzően >30 mm, helyenként >50 mm) társulhat, de jégeső (döntően 1-2 cm), és viharos széllökés (nagyrészt 60-80 km/h) is kísérheti őket. A keleti, északkeleti területeken heves zivatar sem kizárt, erősen viharos (>90 km/h) széllökés és nagyobb méretű jégeső (>2 cm) kíséretében. Estére a nyugati, délnyugati területeken már jelentősen csökken a zivatarhajlam.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki vármegyénkre zivatarok és felhőszakadás veszélye miatt.