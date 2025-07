Ilyen időjárás vár ránk kedden Vas vármegyében

A HungaroMet előrejelzése szerint, kedden az országban többnyire napos időjárás várható kevés felhővel, délutánig az északkeleti és a déli, délnyugati határvidéken, azután az Alpokalján lehet több felhő, és eső, zápor, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. A sokfelé élénk északnyugati, nyugati szelet olykor erős lökések kísérhetik. A csúcsérték 28 és 33 fok között várható. Késő estére 19, 26 fok közé csökken a hőmérséklet.

A keddi időjárás is változékony.

Fotó: Cseh Gábor

Keddi időjárás, kánikula is lehet

Veszélyjelzést Vas vármegyére egyelőre nem adta ki. Kedden délelőtt 23 fok körül lesz a hőmérséklet a megyében, kissé felhős, mérsékelt széllel. Délutánra akár 30 fokra is felmehet a hőmérséklet, zápor is kilátásban van élénk széllel. Estére már csak 25 fok körül alakul a hőmérséklet, azonban zápor továbbra is előfordulhat.