Vas azon vármegyék egyike, ahová nem adtak ki riasztás, de ez még könnyen változhat

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint ma is folytatódik az alapvetően napos, döntően száraz idő, de reggel az északnyugati, északi tájakon több lesz a felhő, és reggel helyenként még eső, zápor is lehet. Késő délután, este pedig az Alpokaljára sodródhat be egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északnyugati, nyugati szél ismét többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között valószínű. Késő este 20 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

Időjárás: ezúttal nincs érvényben riasztás Vas vármegyére

A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vasra, ellentétben sok vármegyével, ahol a hőség okozza majd a legnagyobb problémát szerdán. Térségünkben is jobbára szintén napos idő várható, viszont a helyenként kialakuló felhőréteg elnyhíti olykor a hőséget, a levegő hőmérséklete 31 fokig melegszik fel a délutánra. A HungaroMet megjegyzi, hogy az esti óráktól a nyugati határvidékre kis valószínűséggel besodródhat egy-egy zivatar.

Ezt a Kőszegi Időjárás Előrejelzés mérései is alátámasztják. Mint a bejegyzésükben írják, szerdán napközben az időszakos napsütés mellett többször erősen megnövekszik a felhőzet. Az Alpokalja Ausztriához közel eső területeire a nap folyamán többször besodródhat zápor. Ezekből csak kisebb területen eshet mérhető csapadék, többfelé csak csepergés lesz tapasztalható. A délies irányú légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Délutánra 28-31 fokig emelkedik a hőmérséklet, a tartósan felhős területeken ennél kissé hűvösebb lehet.

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu.