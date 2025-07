Vihar közeleg, még hétfőn lecsap Vas vármegyére: már kiadták a riasztást is - térkép

Éles váltás érkezhet az időjárás tekintetében hamarosan. Ahogy arról nemrég beszámoltunk, már a nap elején elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést adott ki a HungaroMet a hőség veszélyei miatt Vas vármegyére. A délután emelték a tétet, ugyanis már nem csak a magas középhőmérséklet miatt van érvényben riasztás Vas vármegyében, hanem a zivatarok veszélyei miatt is. Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Mint írják, hétfőn a délutáni óráktól az Alföld középső és északkeleti részein helyenként zivatar kialakulhat viharos (60-80 km/h) széllökések és jégeső (jellemzően <2 cm) kíséretében. Kora este északnyugat felől egy hidegfront érkezik, amelynek hatására este, késő este a Dunántúl nyugati felében és északon, leginkább a határhoz közeli területeken alakulhatnak ki elszórtan zivatarok viharos (60-80 km/h, elsősorban a Dunántúl északnyugati területein) széllökések, kisebb méretű jég (< 2 cm) kíséretében. Nyugaton egy-egy heves zivatarra is van esély (> 90 km/h-s széllökés, > 2 cm-es jégátmérő). Az éjszakai órákban az ország jelentős részén fokozatosan gyengül, megszűnik a zivatartevékenység, de északkeleten a hajnali órákig is kitarthat.

Időjárás: a hősé mellett már a zivatarok miatt is figyelmeztetnek Vas vármegyében

Forrás: HungaroMet

Időjárás: vihar érkezik Vas vármegyébe

Ezt a prognózist a Kőszegi Időjárás Előrejelzés mérései is megerősítik. Mint a bejegyzésükben írják, hétfőn késő délután, este, egy gyenge hidegfront éri el az Alpokalját. A front csak elszórt csapadékot hozhat a modellek többsége szerint, valamint több modell nem is számol csapadékkal a térség nagy részén. Amit viszont érdemes kiemelni, az a szél. A front előtt még délnyugati irányból várhatóak a délután második felében élénk, néhol erős lökések, majd az esti óráktól, várhatóan 20 órától Sopron térségében, később másutt is az északira, északnyugatira forduló szelet kísérhetik erős, viharos, főként Sopron térségében néhol erősen viharos széllökések. A határainktól nem messze, Ausztriában egy kiterjedt zivataros rendszer vonul végig, abból is lehet számítani néhány percig tartó kifutószélre a rendszer környezetében.