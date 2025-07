Ausztriát is elmosta az eső: villámárvizek pusztítottak a szomszédban is - fotók

Áradások a Flachgauban

Salzburg tartomány északi részén, Flachgauban is sok munkát adott a tűzoltóknak a heves esőzés. A víz utakat, pincéket és garázsokat is elöntött több településen is. A leginkább érintett települések Nussdorf, Oberndorf, Berndorf és Seeham voltak, közel 130 tűzoltó dolgozott a károk elhárításán. Személyi sérülésről nem érkezett hír.