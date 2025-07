Megkezdődött a főműsor: villámárvíz mosta el a dunántúli megyéket és még nincs vége - fotók, videó

Kegyes volt hozzánk az időjárás, szerencsések lehetünk, hogy vasárnap délelőtt is elkerült bennünket az ítéletidő, amely aztán Somogyban okozott komoly károkat. Villámárvíz pusztított több településen is.

Időjárás: Somogyban okozott komoly károkat a villámárvíz

Forrás: sonline.hu

Somogyra és Baranyára másodfokú riasztást adtak ki, az első viharok pedig az éjjel el is érték a térséget. Szombathoz képest 15 fokot zuhant a hőmérséklet, reggel pedig több településen is nagy mennyiségű csapadék zúdult le. A vihar több helyen villámárvizeket is okozott, a sonline.hu Csökölyből közölt videót, ahol az utcán hömpölygött a víz.

Kadarkúton is villámárvíz alakult ki.

Döbbenetes videót osztottak meg Baranyából is, Pécsett hatalmas mennyiségű víz zúdult le az utcákon.

