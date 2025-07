Az utakon hömpölygött, házakat veszélyeztetett az ár - Így pusztított a vihar a Dunántúlon

Ahogy arról írtunk, vármegyénket elkerülték, azonban több megyében komoly károkat okoztak a délelőtt viharok a Dunántúlon. Somogyban és Baranyában villámárvizek pusztítottak, kíméletlen arcát mutatta az időjárás.

Időjárás: villámárvizek pusztítottak a Dunántúlon

Somogyban a sonline.hu beszámolói alapján utakat mosott el, udvarokra tört be és házakat veszélyeztetett a víz. Csökölyben és Jákóban is az utcán hömpölygött az ár, szerencsére a házakba nem tört be, de több udvar is víz alá került. A portál úgy tudja, Kadarkúton és Bárdudvarnokon is állt a víz az utcákon, utóbbi településen jelenleg is zajlik a mentés, a saras ár rengeteg hordalékot is az útra vitt, valamint fákat is kidöntött.

Több órás lezárás van kilátásban Osztopán környékén is, ott a rendőrök a Kaposvár felől érkezőket visszafordítják, Somogyvár felől pedig Bodrog irányába lehet kerülni.

