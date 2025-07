Szerdára is figyelmeztetést adtak ki Vas vármegyére

A szerdai időjárás az országban: Magyarország északkeleti felén, kétharmadán szakadozik, csökken a felhőzet, így arrafelé a fátyol- és gomolyfelhők mellett több órára kisüt a nap. A délnyugati, déli országrészben ugyanakkor a nap nagy részében felhős, borult marad az ég, arrafelé további eső, zápor valószínű, míg északkeleten záporok, zivatarok alakulnak ki - írja hivatalos oldalán a HungaroMet.

A szerdai időjárás zivatart is hozhat.

Forrás: Szendi Péter

Szerdai időjárás

Este északnyugat felől ismét felhősödés kezdődik, ekkor az Alpok irányából a záporok mellett akár hevesebb zivatarok is besodródhatnak az országba. Az északnyugati szél többfelé lesz élénk, néhol erős, zivatarok környezetében pedig viharos lökések is előfordulhatnak. A maximum-hőmérséklet többnyire 24, 29 fok között alakul, az Alföldön azonban 30 fok is lehet, míg a tartósabban felhős, csapadékos délnyugati, déli tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 17 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Vas vármegyében délelőtt 19 fok körül alakul a hőmérséklet, közepesen felhős idővel. Délután akár 26 fok is lehet, közepesen felhős élénk széllel. Estére pedig zivatarra kell számolni.

Figyelmeztetést adtak ki

A HungaroMet oldalán írja továbbá, hogy zivatar miatt figyelmeztetés van érvényben szerdán Vas vármegyére. Napközben főleg az északkeleti, keleti harmadban fordulhatnak elő is zivatarok, majd késő délutántól, estétől nyugat felől a Dunántúlon is határozottan növekedni kezd a zivatarok előfordulási esélyük. A zivatarokat néhol jégeső (~1-2 cm), keleten lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadék (~15-25 mm), elsősorban Borsodban akár felhőszakadás (>25-30 mm) is kísérheti, illetve viharos széllökés (~60-80 km/h) is előfordulhat ezek környezetében. Egy-egy hevesebb zivatar sem zárható ki az említett területeken (jégátmérő: ~2 cm; széllökés: >80-85 km/h).