Ha ez jön hozzánk, abban nem lesz köszönet: Sopron és Mosonmagyaróvár környékét már elverte a jég

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hullámzó hidegfront, majd légörvény alakítja időjárásunkat. Az időjárási helyzet kedvez a viharok, záporok, heves zivatarok kialakulásának. Heves zivatarokat károkozó szélroham, nagyméretű jég és felhőszakadás kísérhet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú riasztást adott ki vármegyénk területére és további észak-nyugati vármegyékre is.

Győr-Moson-Sopronban már lecsapott a vihar, több helyen jég is esett.

Forrás: Facebook/Extrém időjárás- Észlelések

Győr-Moson-Sopronban már le is csapott az ítéletidő, Sopronból és Mosonmagyaróvárról is kerültek fel videók az egyik népszerű, extrém időjárással foglalkozó Facebook-csoportba. Sopron környékén főként csak felhőszakadás kísérte a viharokat, Mosonmagyaróváron és Halásziban azonban jég is esett. A kisalfold.hu arról ír, a tűzoltókat eddig egy mosonmagyaróvári pince szivattyúzáshoz riasztották a heves eső miatt, de most újabb hullámra készülnek.