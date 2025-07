Zivatar miatt adtak ki figyelmeztetést Vas vármegyére

A HungaroMet hivatalos oldalán tájékoztatott, hogy az országban több helyre is, többek között Vas vármegyére is citromsárga figyelmeztetést adtak ki zivatar miatt hétfőre.

Forrás: HungaroMet

Hétfői időjárás, zivatar és meleg

Az országban keleten, délkeleten tovább szakadozik, csökken a felhőzet, így napközben ott is a fátyol- és gomolyfelhők mellett sok napsütésben lesz részünk. Az északkeleti, keleti tájakon, majd délutántól nyugat felől is lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A délnyugati szelet az ország délkeleti felén kísérhetik élénk lökések, másutt az északnyugatira forduló szél általában mérsékelt marad. Zivatarok mentén erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra döntően 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Késő estére 19 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.

Vas vármegyében hétfő délelőtt 27 fok körül alakul a hőmérséklet, kissé felhős, mérsékelt széllel. Délután már akár 32 fok is lehet, záporral és zivatarral kísérve. Estére 27 fok körülire hűl l a hőmérséklet, közepesen felhős, mérséket széllel.