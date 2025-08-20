augusztus 20., szerda

Kiadták a figyelmeztetést augusztus 20-ra, nem kedvez az idő az ünneplőknek

Az államalapítás ünnepén nem lesz kellemes az időjárás, mutatjuk, pontosan milyen időre kell számítanunk.

A HungaroMet figyelmeztetést adott ki Vas vármegyére augusztus 20-ra zivatar miatt. Mint írják, figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.08.20. szerda éjfélig késő délutánig az alkalmazott kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem várható. Kora estétől elsősorban az ország északnyugati felén növekszik a zivatarok kialakulási esélye, éjfélig kevés helyen fordulhatnak elő. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék és szélerősödés (~40-60 km/h) kísérheti.

Augusztus 20-i időjárás
Augusztus 20-i időjárás
Fotó: Vendel Lajos / Forrás: MW

Augusztus 20-i időjárás Vas megyében

Szerdán délelőtt Vasban 24 fok körüli lesz a hőmérséklet, élénk széllel. Délután már 32 fok is lehet, közepesen felhős, élénk déli széllel. Estére 26 fok körie hűl le a hőmérséklet, közepesen felhős, mérsékelt széllel.

