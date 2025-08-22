augusztus 22., péntek

45 perce

Hirtelen jött eső okozott gondot Burgenlandban - fotók

Elsősorban pincéket és garázsokat kellett kiszivattyúzniuk. Észak-Burgenlandban a tűzoltóságok több hívást is kaptak a brutális eső miatt.

Vaol.hu

Nezsider (Neusiedl am See) és térségét különösen súlyosan érintette a brutális eső csütörtök este. Este a két legészakibb járások egy részén özönvízszerű eső kezdődött, egyes területeken rövid idő alatt négyzetméterenként 70 liter eső esett. Ez az átlagos csapadékmennyiség augusztus egész hónapjában. Oka (Oggau), Kishöflány (Kleinhöflein), Szentmargitbánya (St. Margarethen), Nyulas (Jois) és Nezsider (Neusiedl am See) városa különösen súlyosan érintett volt - írja a burgenland.orf.at.

brutális eső
Brutális eső érte el Burgenlandot
Forrás: ORF

Brutális eső - Számos pince víz alá került

Az Állambiztonsági Központ több esetről számolt be. A tűzoltóságok elsősorban szivattyúzással foglalkoztak. Az építkezések is megteltek vízzel. A súlyosabban érintett területeken a munkálatok körülbelül hajnali 3 óráig tartottak. Közel 20 tűzoltót vezényeltek a helyszínre.

Csak Nyulas községben tíz helyszínre riasztották a tűzoltókat a környéken. Például elárasztott garázsokat kellett kiszivattyúzniuk. A tűzoltóknak is mozgalmas éjszakája volt. 14 helyszínre riasztották őket, többek között pincéket is kiszivattyúztak. A Pannonia Bevásárlóparkban a vízelvezető árkok túlcsordultak vízzel; egy sofőr ezt figyelmen kívül hagyta, és elakadt az autójával. A nezsideri tűzoltóságnak a Parndorfer-patakban is dugulást kellett megszüntetnie.

Villámárvíz Burgenlandban

Fotók: ORF

A csapadékmennyiségbeli különbség jól látható Kismarton (Eisenstadt) és Darázsfalu (Trausdorf) esetében. Mindössze öt kilométerre vannak egymástól – a tartományi fővárosban az elmúlt 24 órában valamivel kevesebb, mint 38 liter eső esett négyzetméterenként, míg Darázsvaluban valamivel kevesebb, mint 67 liter. A legtöbb csapadékot Zurányban (Zurndorf) mérőállomáson mérték, 88,1 literrel.

 

