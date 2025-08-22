Hirtelen jött eső okozott gondot Burgenlandban - fotók

Nezsider (Neusiedl am See) és térségét különösen súlyosan érintette a brutális eső csütörtök este. Este a két legészakibb járások egy részén özönvízszerű eső kezdődött, egyes területeken rövid idő alatt négyzetméterenként 70 liter eső esett. Ez az átlagos csapadékmennyiség augusztus egész hónapjában. Oka (Oggau), Kishöflány (Kleinhöflein), Szentmargitbánya (St. Margarethen), Nyulas (Jois) és Nezsider (Neusiedl am See) városa különösen súlyosan érintett volt - írja a burgenland.orf.at.

Brutális eső érte el Burgenlandot

Forrás: ORF

Brutális eső - Számos pince víz alá került

Az Állambiztonsági Központ több esetről számolt be. A tűzoltóságok elsősorban szivattyúzással foglalkoztak. Az építkezések is megteltek vízzel. A súlyosabban érintett területeken a munkálatok körülbelül hajnali 3 óráig tartottak. Közel 20 tűzoltót vezényeltek a helyszínre.

Csak Nyulas községben tíz helyszínre riasztották a tűzoltókat a környéken. Például elárasztott garázsokat kellett kiszivattyúzniuk. A tűzoltóknak is mozgalmas éjszakája volt. 14 helyszínre riasztották őket, többek között pincéket is kiszivattyúztak. A Pannonia Bevásárlóparkban a vízelvezető árkok túlcsordultak vízzel; egy sofőr ezt figyelmen kívül hagyta, és elakadt az autójával. A nezsideri tűzoltóságnak a Parndorfer-patakban is dugulást kellett megszüntetnie.