Brutális eső volt Vasban, Ausztriában a jég pusztított - fotó, videó

Ma nem kell locsolni. Brutális eső volt Dozmaton, ez a lokális vihar rendesen megöntözött. Nem jég kopogása hallatszik, hanem a hatalmas cseppek ereje. Lassan megy befelé az országba, figyeljétek a radart. Szép szombat délutánt, itt lehűlt végre a levegő - olvastuk a közösségi oldalon.

Brutális eső volt Vasban, Ausztriában jég volt

Forrás: MetFigyelő csoport

A videó alatti hozzászólásokból kiderült, hogy a négy kilométerre lévő Toronyban nem volt eső, Bucsuban pedig 15 milliméter esett. 10-17 fokot zuhan a hőmérséklet a kialakult felhőszakadásokkal. A határhoz közeli helyeken alakultak ki zivatarok felhőszakadással nyugaton, délnyugaton, délen és a Börzsönyben. Bucsun például 37 fokról 20 fokra esett vissza a hőmérséklet - írja az idokep.hu.

Trofaiach: