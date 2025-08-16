augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

43 perce

Brutális eső volt Vasban, Ausztriában a jég pusztított - fotó, videó

Címkék#vihar#időjárárás#Ausztriában#zivatar#hőmérséklet

Nagyot zuhant a hőmérséklet Vasban. Volt olyan településen, ahol brutális eső esett.

Vaol.hu

Ma nem kell locsolni. Brutális eső volt Dozmaton, ez a lokális vihar rendesen megöntözött. Nem jég kopogása hallatszik, hanem a hatalmas cseppek ereje. Lassan megy befelé az országba, figyeljétek a radart. Szép szombat délutánt, itt lehűlt végre a levegő - olvastuk a közösségi oldalon. 

brutális eső
Brutális eső volt Vasban, Ausztriában jég volt
Forrás: MetFigyelő csoport

A videó alatti hozzászólásokból kiderült, hogy a négy kilométerre lévő Toronyban nem volt eső, Bucsuban pedig 15 milliméter esett. 10-17 fokot zuhan a hőmérséklet a kialakult felhőszakadásokkal. A határhoz közeli helyeken alakultak ki zivatarok felhőszakadással nyugaton, délnyugaton, délen és a Börzsönyben. Bucsun például 37 fokról 20 fokra esett vissza a hőmérséklet - írja az idokep.hu.

Brutális eső, Ausztriában jégeső esett

Trofaiach:

Forrás: MetFigyelő csoport

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu