Extrém időjárás: Minden idők legalacsonyabb nyári hőmérsékletét mérték

Extrém időjárás: A HungaroMet hivatalos közösségi oldalán írt az estről. Mint írták, a bükki töbrök mikroklímája "külön világ", de a Mohos-töbör 2022 óta üzemelő mérőállomásán azonban ma először mértek a nyári hónapokban -10 fok alatti hőmérsékletet, pontosabban -10,1 fokot.

Elképesztő extrém időjárás volt az országban.

Forrás: HungaroMet

Extrém időjárás az országban

Meteorológiai zord nap (napi minimumhőmérséklet ≤ -10 °C (HungaroMet definíció)) a Bükk-fennsíkon, avagy hétfő hajnalban minden idők legalacsonyabb nyári hőmérsékletét rögzítette a Mohos-töbör meteorológiai mérőállomás (Miskolci Egyetem-Földrajz-Geoinformatika Intézet).

Lehetséges-e nyáron, a sztenderd felszín feletti mérési magasságban -10 °C alatti léghőmérséklet jelenléte a Bükk-fennsík töbreiben? A ma éjszakai mikroklímaesemény nyomán választ kaphattunk egy évtizedes kérdésre, igen. A fennsíkon évtizedek óta zajlanak időszakos, és 2009-óta állandó mérések, erre a kérdésre azonban eddig még nem kaptunk választ, egészen az elmúlt éjszaka késő hajnali óráig.