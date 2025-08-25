augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárási jelenség

1 órája

Extrém időjárás: Minden idők legalacsonyabb nyári hőmérsékletét mérték

Címkék#időjárás#extrém időjárás#mínusz

Eddig nem tapasztalt hideg időjárás volt az országban hétfőn.

Vaol.hu

Extrém időjárás: A HungaroMet hivatalos közösségi oldalán írt az estről. Mint írták, a bükki töbrök mikroklímája "külön világ", de a Mohos-töbör 2022 óta üzemelő mérőállomásán azonban ma először mértek a nyári hónapokban -10 fok alatti hőmérsékletet, pontosabban -10,1 fokot.

Elképesztő extrém időjárás volt az országban.
Elképesztő extrém időjárás volt az országban.
Forrás: HungaroMet

Extrém időjárás az országban

Meteorológiai zord nap (napi minimumhőmérséklet ≤ -10 °C (HungaroMet definíció)) a Bükk-fennsíkon, avagy hétfő hajnalban minden idők legalacsonyabb nyári hőmérsékletét rögzítette a Mohos-töbör meteorológiai mérőállomás (Miskolci Egyetem-Földrajz-Geoinformatika Intézet).

Lehetséges-e nyáron, a sztenderd felszín feletti mérési magasságban -10 °C alatti léghőmérséklet jelenléte a Bükk-fennsík töbreiben? A ma éjszakai mikroklímaesemény nyomán választ kaphattunk egy évtizedes kérdésre, igen. A fennsíkon évtizedek óta zajlanak időszakos, és 2009-óta állandó mérések, erre a kérdésre azonban eddig még nem kaptunk választ, egészen az elmúlt éjszaka késő hajnali óráig. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu