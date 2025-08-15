Időjárás: Piros figyelmeztetést adtak ki hét vármegyére szombatra, Vasban villámlás és jégeső lehet

A meteorológiai szolgálat veszélyjelzésében azt írta, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Pest és Tolna vármegyére a legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adták ki a magas középhőmérséklet miatt szombatra. Másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala vármegyére, mert ezekben az előrejelzés szerint 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet szombaton.

Figyelmeztetést adtak ki, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.

Elsőfokú (sárga) figyelmeztetés van érvényben szombat éjfélig a magas középhőmérséklet miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, itt a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat. A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint szombaton a késő délutáni, esti óráktól főként a Dunántúlon nő a zivatar valószínűsége, az erősebb cellákat viharos, óránkénti 60-70 kilométeres széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérheti.

Figyelmeztetés: Zivatarok jöhetnek

Zivatar veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.