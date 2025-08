Figyelmeztetést adtak ki, Vas megyében is bármikor meglephet az égi vész

A HungaroMet hivatalos oldalán tájékoztat, hogy figyelmeztetést adott ki Magyarország területére 2025.08.02. szombat éjfélig. Délelőtt a középső és az északi tájakon záporok mellett egy-egy zivatar nem kizárt.

Bármikor meglephet az eső, kiadták a figyelmeztetést.

Fotó: Szendi Péter

Figyelmeztetést adtak ki Vas megyére is

Átmeneti szünet után a délután második felétől, késő délutántól egyrészt az Északi-középhegység térségében, másrészt ezzel párhuzamosan nyugat, délnyugat felől egyre nagyobb valószínűséggel kell számítani zivatarokra, kivéve az ország délkeleti, keleti harmadát mert ott késő estig elenyésző az esélyük. A dunántúli zivatarok akár rendszerbe is szerveződhetnek, és köztük heves zivatar is előfordulhat. A zivatarokat általában intenzív csapadék (15-25 mm), viharos szél (65-75 km/h), apróbb szemű jég (~ 1-2 cm) kísérheti. Elsősorban az ország nyugati, északnyugati harmadában egy-egy heves zivatar is kialakulhat felhőszakadás (> 25-30 mm), erősen viharos szél (> 80-90 km/h) és nagy méretű jég (> 2-3 cm) kíséretében. A zivatarhajlam az éjszakai órákban is kitart. Délkeleten a napi középhőmérséklet 25 fok körül alakulhat.