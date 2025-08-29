Kiadták a figyelmeztetést Vas megyére, már a hétvége előtt lecsaphat a vihar

A HungaroMet hivatalos oldalán tájékoztatott, hogy két figyelmeztetést is kiadott a péntekre. A magas középhőmérséklet, illetve zivatar miatt. Mint írják, pénteken kora délelőttig a Dunántúlon kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség valószínűsége alacsony. Estétől, késő estétől a Dunántúlon, illetve késő estétől a középső országrészben is kialakulhatnak zivatarok.

Figyelmeztetést adtak ki.

Forrás: HungaroMet

Figyelmeztetés zivatar miatt

Zivatarok környezetében viharos (60-70 km/h) szél, intenzív csapadék (10-25 mm), kisebb méretű jég előfordulhat. A nyugati, délnyugati határ közelében egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély (jégátmérő > 2 cm, széllökés > 75-90 km/h, lokális csapadék > 25-30 mm) az esti, késő esti órákban.

Figyelmeztetés magas hőmérséklet miatt

Ma az északkeleti országrész kivételével nagy területen 25 fok felett, a középső országrészben és a Dél-Alföldön 27 fok felett alakul a napi középhőmérséklet.

Szombatra is érvényben van a figyelmeztetés, zivatar és felhőszakadás miatt, azonban vasárnapra egyelőre nincs érvényben veszélyjelzés Vas megyében.