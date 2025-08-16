Időjárás
Figyelmeztető előrejelzés: A brutális hőség után jéggel, erős széllel csap le a vihar
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.08.16. szombat éjfélig:
Középhőmérséklet:
Tetőzik a hőség. Szombaton nagy területen 27 fok felett, az ország középső és déli részein 29 fok felett alakul a napi középhőmérséklet.
Figyelmeztető előrejelzés zivatar:
Ma délutántól, estétől főként a Dunántúlon növekszik a zivatar kialakulásának esélye. Zivatar környezetében viharos (60-75 km/h) széllökés, jégeső (jellemzően <2 cm), intenzív csapadék (15-25 mm) előfordulhat - olvasható a met.hu-n.
