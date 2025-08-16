augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Figyelmeztető előrejelzés: A brutális hőség után jéggel, erős széllel csap le a vihar

Címkék#Dunántúl#Magyarország#középhőmérséklet#időjárás

Vaol.hu

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.08.16. szombat éjfélig: 

Figyelmeztető előrejelzés
Figyelmeztető előrejelzés: délutántól jöhet a vihar
Forrás:  Shutterstock

Középhőmérséklet:

Tetőzik a hőség. Szombaton nagy területen 27 fok felett, az ország középső és déli részein 29 fok felett alakul a napi középhőmérséklet.

Figyelmeztető előrejelzés zivatar:

Ma délutántól, estétől főként a Dunántúlon növekszik a zivatar kialakulásának esélye. Zivatar környezetében viharos (60-75 km/h) széllökés, jégeső (jellemzően <2 cm), intenzív csapadék (15-25 mm) előfordulhat - olvasható a met.hu-n.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu