Figyelmeztető előrejelzés: A brutális hőség után jéggel, erős széllel csap le a vihar

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.08.16. szombat éjfélig:

Figyelmeztető előrejelzés: délutántól jöhet a vihar

Forrás: Shutterstock

Középhőmérséklet:

Tetőzik a hőség. Szombaton nagy területen 27 fok felett, az ország középső és déli részein 29 fok felett alakul a napi középhőmérséklet.

Figyelmeztető előrejelzés zivatar:

Ma délutántól, estétől főként a Dunántúlon növekszik a zivatar kialakulásának esélye. Zivatar környezetében viharos (60-75 km/h) széllökés, jégeső (jellemzően <2 cm), intenzív csapadék (15-25 mm) előfordulhat - olvasható a met.hu-n.