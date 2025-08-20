Kiadták a vészjelzést! Vasban tör az országra a frontrendszer: jégesővel, viharos széllel viszi el a nyara

augusztus 20., szerda

Lassan búcsúznunk kell a nyártól, mutatjuk, pontosan mikor és hol jön a változás.

A HungaroMet hivatalos közösségi oldalán tette közzé, hogy átalakulóban van a kontinens időjárása: ugyanis kimélyült az a mediterrán ciklon, amelyet az olasz kollégák a Lukas névvel illettek. A légörvény északkelet felé veszi útját, miközben délnyugat-északkeleti irányban egy hosszan elnyúló frontzóna élesedik ki. A ciklon az olaszoknál komolyabb zivatarokat, nagy méretű jégesőt, villámárvizeket okozhat. A mellékelt animáción több 10 mm-es értékeket láthatunk. 

Front érkezik.
Front érkezik.
Forrás: HungaroMet

Front söpri el a jó időt

Mi itthon az egész folyamatból napközben semmit nem fogunk észrevenni. Estétől hazánk északnyugati felén nő a zápor, zivatar kialakulási esélye, de éjfélig még kevés helyen valószínűek csapadékgócok.

Holnap a frontzóna és a ciklon együttese már térségünkben lesz, délutántól egyre több helyen készülhetünk záporra, zivatarra. Késő délutántól, estétől pedig már heves zivatarra is van esély az ország déli felén. Emiatt 2. fokú, narancs figyelmeztetés érvényes Somogytól Csongrádig. A heves zivatarokat:

  •  𝙚𝙧ő𝙨𝙚𝙣 𝙫𝙞𝙝𝙖𝙧𝙤𝙨 (> 90 𝙠𝙢/𝙝) 𝙨𝙯é𝙡𝙡ö𝙠é𝙨𝙚𝙠, 
  • 𝙛𝙚𝙡𝙝ő𝙨𝙯𝙖𝙠𝙖𝙙á𝙨 (> 30 𝙢𝙢) é𝙨 
  •  𝙟é𝙜𝙚𝙨ő (~ 2 𝙘𝙢) 𝙠í𝙨é𝙧𝙝𝙚𝙩𝙞𝙠. 

,,A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek."

