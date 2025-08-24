Nálunk visszatérőben a kánikula, itt meg havazott is - fotók

Vasárnap virradóra kifehéredett a táj a Gáspár-csúcson. Ritka jelenség a nyári havazás, de előfordul.

Fotó: Kasprowy Wierch Aktualnie / Forrás: MetFigyelő

Bejárták az internetet vasárnap reggel a Tátra lengyel oldalán, a Gáspár-csúcson készült webkamerás felvételek. Szokatlan látvány még ott is az augusztusi hótakaró, márpedig most ez történt, behavazódott a táj.