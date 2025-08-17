24 perce
Hidegfront érkezik, mérséklődik a meleg
Hidegfront érkezik, amely vasárnapra mérsékli a meleget. A záporok, zivatarok kialakulási esélye is növekszik. A jövő hét elején meleg, napos, száraz időnk lesz, a hét második felében érkezhet újabb lehűlés és jelentősen növekedhet a csapadék esélye.
Az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok legkisebb eséllyel északnyugaton, legnagyobb számban pedig középen és keleten alakulnak ki. A zivatarokat lokálisan intenzív csapadék kísérheti. Érkezik a hidegfront, az északi szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, de zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul. Késő estére 18 és 25 fok közé hűl le a levegő - közölte a hungaromet.