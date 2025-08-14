augusztus 14., csütörtök

A hétvégéig tart a hőség, viharok vetnek véget majd a forróságnak

Címkék#csapadék#zápor#zivatar#hőség#hidegfront

Vaol.hu

Ahogy arról korábban írtunk, ahogy arról korábban írtunk, augusztus 14-én, 00.00 órától augusztus 17-én 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztás rendeltek el az ország teljes területére. Az időjárás előrejelzések azonban azt mutatják, a hétvégén hidegfront és viharok hoznak majd felfrissülést.

Forrás: Szendi Péter

Az idokep.hu előrejelzése szerint a hét legvégén hidegfront érkezik hazánk főlé. Mint írják, záporok, zivatarok már a front előterében is előfordulhatnak, majd a jelenlegi számítások szerint vasárnap, elszórtan, legnagyobb eséllyel a keleti, délkeleti és déli régiókban fordulhatnak elő záporok, zivatarok.

Szombaton a szél is megélénkül, vasárnap az északi szelet már erős lökések is kísérhetik. Némi enyhülést igen, de nagy mennyiségű csapadékot azonban ettől a fronttól sem remélhetünk. Jelentős lehűlésre sem lehet számítani, de hétfőre azért már elviselhetőbb, 26 és 32 fok közötti csúcshőmérsékletek alakulnak majd.

