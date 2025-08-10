augusztus 10., vasárnap

Most változtattak az előrejelzésen: hidegfront érkezik Vas vármegyébe

Megváltás, ami érkezik. Egy hidegfront tart felénk és rövidesen érezzük is a hatását.

A péntek óta tartó kánikula után ma éjszaka megérkezik a hidegfront, amely hűvösebb levegőt szállít hazánkba. A végre újra 30 fok alatt maradnak a maximumok. Hétfőre átlagosan 6-7 fokkal mérsékli a hőséget a front. A Szombathelyen várható időjárás hőmérsékletei holnap 27 és 30 fok között alakulnak.

Hidegfront érkezik, nagy szél hoz lehűlést

A legfrisebb időjárás előrejelzés szerint: ma este hidegfront érkezik, ami hétfőre átlagosan 6-7 fokkal mérsékli a hőséget, így lesz Vas vármegyében is. Az éjjel ugyan enyhe lesz az élénk légmozgás miatt, de holnapra az északi, északkeleti széllel kissé hűvösebb levegő érkezik fölénk. Így a mai 33, 40 fok közötti csúcsértékek helyett hétfőn 27 és 33 fok közöttiekre számíthatunk. Ezt követően, keddtől ismét napról napra melegszik az idő - írja a Hungaromet.

 

