Időjárás: akár 34 Celsius fok is lehet kedden

Folytatódik a döntően felhőtlen, szinte zavartalanul napos, száraz időjárás. Az északnyugati és középső országrészben lévő felhőzet fokozatosan feloszlik. A keleties szél napközben helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet - írja a met.hu.