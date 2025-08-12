Előrejelzés
2 órája
Időjárás: akár 34 Celsius fok is lehet kedden
A pár fokkos lehűlés után újra melegszik a levegő. Szinte felhőtlen időre számíthatunk csapadék nélkül, és ez a fajta időjárás a hét további részében is folytatódik.
Folytatódik a döntően felhőtlen, szinte zavartalanul napos, száraz időjárás. Az északnyugati és középső országrészben lévő felhőzet fokozatosan feloszlik. A keleties szél napközben helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet - írja a met.hu.
