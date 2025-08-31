Időjárás: most egy nap nyugi, aztán jön az újabb fordulat

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint, a szeptember mindenfajta veszélyjelzés nélkül indul, azonban keddre már figyelmeztetést adtak ki zivatar miatt Vas megyére. Előre láthatólag szerdára már nem érinti a Vas megyét a figyelmeztetés, de ez a hét folyamán még változhat.

Kezdődik az őszi időjárás.

Fotó: Katona Tibor / Forrás: MW/archív

Időjárás előrejelzés Vas megyében

Hétfői időjárás

Az országban hétfőn fokozatosan mindenütt csökken a felhőzet, a legtöbb helyen reggelre túlnyomóan derült vagy kissé felhős lesz az ég, de a keleti országrészben lehetnek felhősebb tájak. Az északi tájakon párássá válik a levegő, köd is képződhet. Keleten fordulhat elő eső, zápor, késő estig néhol zivatar is, de egyre kevesebb helyen várható csapadék. Több helyen szélcsend várható, míg az északnyugati, nyugati szél hajnalban a Dunántúlon délnyugatira fordul, de nagyrészt még gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között valószínű, de a derült, szélcsendes dunántúli tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Keddi időjárás

Az országban kedden általában sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd nyugat felől növekszik a felhőzet. Délután a nyugati határvidéken, estétől a Dunántúlon már másutt is van esély záporra, zivatarra. A déli szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet 12, 18 fok között alakul, de az északi völgyekben egy-két fokkal hidegebb lesz. A maximum 28, 34 fok között alakul.

Szerdai időjárás

Az ország terültén szerdán éjjel erősen megnövekszik a felhőzet, amely napközben nyugat felől már csökken is, keletről nyugat felé haladva egyre több napsütés valószínű. Összességében többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, majd esőre is. Reggelig a Tiszántúlon még kicsi a csapadék esélye, délutántól pedig a Dunántúlon már szűnik a csapadéktevékenység. Az északnyugatira forduló szél a Dunántúlon megélénkül. A minimum-hőmérséklet 15, 21, a maximum 25, 30 fok között alakulhat.