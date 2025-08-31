Esővel indul, derült idővel zárul a Vasárnap Vas megyében

A HungaroMet hivatalos előrejelzése szerint, vasárnap az ország terültén a következőképpen alakul az időjárás. A nap első felében az erősen felhős ég mellett az ország keleti felében lehetnek nagyobb felszakadozások a felhőzetben. Ekkor a középső és nyugati tájakon többfelé, másutt elszórtan alakulhat ki eső, zápor, egy-egy helyen zivatar.

Időjárás: őszi idő nyár végére.

Forrás: Szendi Péter

Vasárnapi időjárás

Délután nyugaton az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, keleten viszont mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és a középső valamint keleti megyékben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Késő délutántól, estétől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, nyugati szél. Másutt inkább csak a zivatarok környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A hőmérséklet délután 23 és 30, késő este 17, 22 fok között valószínű.

Időjárás előrejelzés Vas megyében

Vasárnap délelőtt 20 fok körül lesz a hőmérséklet, esős, boltul időre kell számítani, időnkén erős széllel. Délután akár 26 fokig is emelkedhet a hőmérséklet, az eső már abbamarad, de a felhős szeles idő kilátásban van. Estére 20 fok könyékére hűl a hőmérséklet drült égbolttal.