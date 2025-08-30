Nagy mennyiségű eső esett Kőszegen

Ahogy korábban arról beszámoltunk, figyelmeztetést adtak ki szombatra Vas megyére zivatar miatt. Azonban már pénteken beköszöntött a borult, esős időjárás.

Esős időjárás Vasban.

Forrás: Kőszegi Időjárás Előrejelzés

Időjárás: Vas megyét is elérte az eső

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés hivatalos közösségi oldalán tette közzé, hogy Kőszeg északkeleti felén 4,5 mm csapadék hullott az elmúlt 24 órában. Augusztus hónapban 53 mm esett eddig és ez a mennyiség szombaton délután még gyarapodhat.