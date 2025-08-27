Ma még verőfény, aztán pokoli fordulat jön: szélvihar, felhőszakadás rondít bele a hétvégébe

Ahogy ígérték, visszatért a nyári idő, kánikula várható szerdán és csütörtökön is a nap nagyobb részében, de aztán közelít a hidegfront. Éppen ide, a nyugati országrészbe érkezik meg először a változás. Itt tör be hazánkba az az áramlás, amivel szombatra mindenhova megérkezik a hidegfront. Szélvihar, felhőszakadás, aztán megint minden jóra fordul, mint a mesében. Mutatjuk, milyen lesz a következő napok időjárása térségünkben.

Időjárás: péntekre más kiadták a riasztást Vas vármegyére

Forrás: HungaroMet

Időjárás: szaharai por, szélvihar és felhőszakadás

Ma még igazi verőfény, nyárias meleg idő vár ránk, délután 30-35 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Tényleg olyan lesz napközben az időjárás, mint júliusban, azán csütörtökön kezdődik a változás, éppen itt a megyében, Kőszeg, Szombathely térségében.

Nyugat felől felhők és szaharai por érkezik hazánkba, amelyek főleg itt az ország nyugati felén szűrhetik a napsütést.

Esni még nem fog, de a délies szél megerősödik, elsősorban északnyugaton viharos széllökések is lehetnek. Délután 30-35 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Pénteken délután érkezik az igazi változás. Itt a Dunántúl nyugati felén már előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérsékletre nem lesz panasz, így is 30 fok körül maradnak a csúcsértékek.

A szombaton érkező hullámzó hidegfront mögött hűvösebb léghullámok érkeznek, de a lehűlés tartóssága a mostani előrejelzés szerint erősen kérdéses, vasárnaptól visszatérhet a nyárias idő.