54 perce
Ma még verőfény, aztán pokoli fordulat jön: szélvihar, felhőszakadás rondít bele a hétvégébe
Nem is nyárvégi, inkább valódi júliusi kánikula vár ránk ma és holnap, de nem sokáig tart a nyugalom. Csütörtök délutántól itt, az ország nyugati felében indul a változás az időjárásban. Afrikából érkezik a por, majd hidegfront söpör végig az országon.
Forrás: Szendi Péter
Ahogy ígérték, visszatért a nyári idő, kánikula várható szerdán és csütörtökön is a nap nagyobb részében, de aztán közelít a hidegfront. Éppen ide, a nyugati országrészbe érkezik meg először a változás. Itt tör be hazánkba az az áramlás, amivel szombatra mindenhova megérkezik a hidegfront. Szélvihar, felhőszakadás, aztán megint minden jóra fordul, mint a mesében. Mutatjuk, milyen lesz a következő napok időjárása térségünkben.
Időjárás: szaharai por, szélvihar és felhőszakadás
Ma még igazi verőfény, nyárias meleg idő vár ránk, délután 30-35 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Tényleg olyan lesz napközben az időjárás, mint júliusban, azán csütörtökön kezdődik a változás, éppen itt a megyében, Kőszeg, Szombathely térségében.
Nyugat felől felhők és szaharai por érkezik hazánkba, amelyek főleg itt az ország nyugati felén szűrhetik a napsütést.
Esni még nem fog, de a délies szél megerősödik, elsősorban északnyugaton viharos széllökések is lehetnek. Délután 30-35 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
Pénteken délután érkezik az igazi változás. Itt a Dunántúl nyugati felén már előfordulhat zápor, zivatar. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérsékletre nem lesz panasz, így is 30 fok körül maradnak a csúcsértékek.
A szombaton érkező hullámzó hidegfront mögött hűvösebb léghullámok érkeznek, de a lehűlés tartóssága a mostani előrejelzés szerint erősen kérdéses, vasárnaptól visszatérhet a nyárias idő.