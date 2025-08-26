Időjárás
Csípős volt a reggel Vasban is: több helyen is 10 fok alatti hőmérsékletet mértek
Ennek már a fele sem tréfa, zordabb arcát mutatta meg az időjárás kedden reggel is.
A met.hu előrejelzése szerint kedden napközben a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos, száraz idő várható. A délnyugati szél időnként megélénkül. A hőmérséklet délután 27 és 32, késő este 12, 22 fok között valószínű. Az Időkép hőtérképéből kiderül, csípős volt az éjszaka Vasban is, több településen is 10 fok alatti hőmérsékletet mértek, a Kőszegi-hegység környékén pedig 7 fok volt a leghidegebb órákban.
