augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csapadék sem lesz

2 órája

Visszatérőben a hőség: így alakul az időjárás a hét elején

Címkék#gomolyfelhős#csapadék#hőmérséklet

Vaol.hu

A met.hu előrejelzése szerint a zártabb felhőtakaró gomolyosodása után nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Kevésbé fülledt, napos időre számíthatunk a hét első napján. A folytatásban az átmeneti melegedést újabb lehűlés követő majd a hét közepén, ekkor többfelé csapadék is valószínű.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu