Visszatérőben a hőség: így alakul az időjárás a hét elején

A met.hu előrejelzése szerint a zártabb felhőtakaró gomolyosodása után nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Kevésbé fülledt, napos időre számíthatunk a hét első napján. A folytatásban az átmeneti melegedést újabb lehűlés követő majd a hét közepén, ekkor többfelé csapadék is valószínű.