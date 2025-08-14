augusztus 14., csütörtök

Fokozódik a forróság: érvényben a hőségriadó, közel 40 fok lehet ma

Címkék#Szombathely#csapadék#hőség

Berobban a hőség: a szombathelyi Fő téren ezen a nyáron már mértünk 60 fokot is, nem kizárt, hogy a következő napokban is lesz hasonló

Forrás: VN-archív

Fotó: Horváth Balázs

Így alakul az időjárás Szombathelyen és környékén csütörtökön. A met.hu előrejelzése szerint folytatódik a felhőtlen, napos száraz idő. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32, 37 fok között várható. Késő estére 19 és 27 fok közé hűl le a levegő. Tovább emelkedik a hőmérséklet, fokozódik a hőség, amely szombaton tetőzhet. Sok csapadékot a vasárnapi hidegfront sem hoz, de mögötte pár fokot visszaesik a hőmérséklet. Addig folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő.

Időjárás: hőségriadó és forróság

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú riasztást adott ki vármegyénk területére a magas középhőmérséklet miatt. Ahogy arról korábban írtunk, Augusztus 14-én, 00.00 órától augusztus 17-én 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztás rendeltek el az ország teljes területére.

