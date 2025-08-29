1 órája
Durva jégeső csapott le Szlovéniában, nem messze a határtól - fotók
A szomszédos ország egyes települései már túl vannak egy komolyabb jégesőn. Vajon mit tartogat az időjárás a határ innenső oldalára?
Ahogy arról korábban beszámoltunk, kiadták a citromsárga riasztást Vas vármegyére a zivatarok veszélyei miatt. Mint a HungaroMet időjárás előrejelzésében írja, pénteken kora este, este a Dunántúlon, majd késő este, éjszaka a középső országrészben is - délnyugatról északkelet felé történő áthelyeződéssel - egyre többfelé alakulhatnak ki zivatarok. Zivatarok környezetében általában viharos (60-70 km/h) szél, intenzív csapadék (10-25 mm) és kisebb méretű jég (< 1-2 cm) előfordulhat. Egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély nagyobb méretű jég (> 2 cm), erősen viharos szél (> 80 km/h) és felhőszakadás (> 25-30 mm) kíséretében. A hajnali, reggeli órákra átmenetileg csökkenhet a zivatarhajlam.
Időjárás: durva jégeső csapott le Szlovéniára
A radarképen is látszódik, hogy jókora vihar tart térségünk felé, a legveszélyeztetettebb Zala vármegye, ugyanis Szlovénia irányából érkezik, de az előszele már megérkezett Vasba is. 18 óra után már Szombathelyen is tapasztalhatók jelei a viharnak: fekete fellegek lepték el az eget, feltámadt a szél és az eső is megeredt. Szlovéniában igencsak kibontakozott az ország felett áthaladó vihar, mint az Extrém Időjárás-észlelések közösségi csoportba közzétett bejegyzésből kiderült, hatalmas, nagyjából dió nagyságú jégdarabok hullottak nem sokkal ezelőtt Szlovénia keleti részén található Ptuj környékén, ami nincs olyan messze az országhatártól.
Szlovénia egyéb területei is megsínylik a vihart, a vonatközlekedésben is vannak fennakadások. A Mávinform bejegyzésében olvasható, hogy a szlovén vasúttársaság tájékoztatása szerint a szombat reggel Koper felől érkező Retró Istria expresszen (1247) nem lesz elérhető a fekvő-, illetve hálókocsis szolgáltatás. Egy a Koper közeli vihar és villámárvíz következtében Koper és Ljubljana között szünetel a vonatforgalom a helyreállításig, ezen a szakaszon pótlóbusz szállítja az utasokat. A szlovén vasúttársaság döntése szerint Ljubljanától csak ülőhelyes kocsikkal közlekedik a Retró Istria.
Ránk is ez vár?
A Kőszegi Időjárás Előrejelzés néhány órával korábbi bejegyzésében részletezi, hogy délnyugat felől záporok, zivatarok közelednek a déli-nyugati határvidékekre. Mint írják, ezek viszont várhatóan nem, vagy jócskán legyengülve érkezhetnek meg az Alpokalja térségébe. Ennek oka az élénk, többfelé erős déli-délnyugati szél, ami rendesen szárítja a légkört, alul és középen. Ha nem gyengül érdemben akkor csak csepergés valószínű helyenként, normális csapadékhoz viszont gyenge, vagy teljesen szélcsendes időszakra lenne szükség, hiszen jelen esetben a csapadék abban a száraz légrétegben egyszerűen elpárolog mielőtt földet érne. Energia és estefelé már bőven elegendő szélnyírás is lenne a légkörben hevesebb zivatarok kialakulásához, viszont a légköri száraz réteg gátolja ezen folyamatokat. Egyik szemmel azonban érdemes figyelni az eseményeket, hiszen az utolsó szó az időjárásé.