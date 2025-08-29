Durva jégeső csapott le Szlovéniában, nem messze a határtól - fotók

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kiadták a citromsárga riasztást Vas vármegyére a zivatarok veszélyei miatt. Mint a HungaroMet időjárás előrejelzésében írja, pénteken kora este, este a Dunántúlon, majd késő este, éjszaka a középső országrészben is - délnyugatról északkelet felé történő áthelyeződéssel - egyre többfelé alakulhatnak ki zivatarok. Zivatarok környezetében általában viharos (60-70 km/h) szél, intenzív csapadék (10-25 mm) és kisebb méretű jég (< 1-2 cm) előfordulhat. Egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély nagyobb méretű jég (> 2 cm), erősen viharos szél (> 80 km/h) és felhőszakadás (> 25-30 mm) kíséretében. A hajnali, reggeli órákra átmenetileg csökkenhet a zivatarhajlam.

Időjárás: radarkép 18:20-kor, nem túl bizalomgerjesztő a látvány

Forrás: HungaroMet

Időjárás: durva jégeső csapott le Szlovéniára

A radarképen is látszódik, hogy jókora vihar tart térségünk felé, a legveszélyeztetettebb Zala vármegye, ugyanis Szlovénia irányából érkezik, de az előszele már megérkezett Vasba is. 18 óra után már Szombathelyen is tapasztalhatók jelei a viharnak: fekete fellegek lepték el az eget, feltámadt a szél és az eső is megeredt. Szlovéniában igencsak kibontakozott az ország felett áthaladó vihar, mint az Extrém Időjárás-észlelések közösségi csoportba közzétett bejegyzésből kiderült, hatalmas, nagyjából dió nagyságú jégdarabok hullottak nem sokkal ezelőtt Szlovénia keleti részén található Ptuj környékén, ami nincs olyan messze az országhatártól.

Időjárás: lecsapott a vihar Szlovéniára, dió nagyságú jégdarabok hullottak

Forrás: Facebook

Szlovénia egyéb területei is megsínylik a vihart, a vonatközlekedésben is vannak fennakadások. A Mávinform bejegyzésében olvasható, hogy a szlovén vasúttársaság tájékoztatása szerint a szombat reggel Koper felől érkező Retró Istria expresszen (1247) nem lesz elérhető a fekvő-, illetve hálókocsis szolgáltatás. Egy a Koper közeli vihar és villámárvíz következtében Koper és Ljubljana között szünetel a vonatforgalom a helyreállításig, ezen a szakaszon pótlóbusz szállítja az utasokat. A szlovén vasúttársaság döntése szerint Ljubljanától csak ülőhelyes kocsikkal közlekedik a Retró Istria.

Ránk is ez vár?

A Kőszegi Időjárás Előrejelzés néhány órával korábbi bejegyzésében részletezi, hogy délnyugat felől záporok, zivatarok közelednek a déli-nyugati határvidékekre. Mint írják, ezek viszont várhatóan nem, vagy jócskán legyengülve érkezhetnek meg az Alpokalja térségébe. Ennek oka az élénk, többfelé erős déli-délnyugati szél, ami rendesen szárítja a légkört, alul és középen. Ha nem gyengül érdemben akkor csak csepergés valószínű helyenként, normális csapadékhoz viszont gyenge, vagy teljesen szélcsendes időszakra lenne szükség, hiszen jelen esetben a csapadék abban a száraz légrétegben egyszerűen elpárolog mielőtt földet érne. Energia és estefelé már bőven elegendő szélnyírás is lenne a légkörben hevesebb zivatarok kialakulásához, viszont a légköri száraz réteg gátolja ezen folyamatokat. Egyik szemmel azonban érdemes figyelni az eseményeket, hiszen az utolsó szó az időjárásé.