Időjárás: jön a hidegfront, lehűl a levegő, de a nagykabátot azért még ne vegyük elő

Hétfőn este hidegfront érkezik, ami hétfőre átlagosan 6-7 fokkal mérsékli a hőséget. Ez azonban csak átmeneti lesz, keddtől ismét melegedés kezdődik. Emellett napos, száraz időre kell számítani - így alakul a hét első napjának időjárása.

Vaol.hu

Hétfőn többnyire felhőtlen vagy derült, napos, száraz idő várható, napközben nyugaton, délnyugaton is fokozatosan mindenütt csökken a felhőzet, melyet követően ott is kiderül az ég. Az északi, északkeleti szelet többfelé kísérhetik élénk, főleg a Tiszántúlon és a Zemplén térségében erős lökések is. Estére fokozatosan mindenütt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő -  így alakul a hét első napjának időjárása. 

Időjárás
Időjárás: estére lehűl a levegő
Forrás:  Shutterstock

 

