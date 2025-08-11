Időjárás: jön a hidegfront, lehűl a levegő, de a nagykabátot azért még ne vegyük elő

Hétfőn többnyire felhőtlen vagy derült, napos, száraz idő várható, napközben nyugaton, délnyugaton is fokozatosan mindenütt csökken a felhőzet, melyet követően ott is kiderül az ég. Az északi, északkeleti szelet többfelé kísérhetik élénk, főleg a Tiszántúlon és a Zemplén térségében erős lökések is. Estére fokozatosan mindenütt mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27, 32 fok között várható. Késő estére 16 és 25 fok közé hűl le a levegő - így alakul a hét első napjának időjárása.

Időjárás: estére lehűl a levegő

Forrás: Shutterstock