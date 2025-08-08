1 órája
Kopogtat a kánikula, pénteken már 30 fok fölé kúszik a hőmérséklet Vasban
Mutatjuk, milyen időre lehet számítani pénteken Vas vármegyében.
A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint felhőtlen, napos, száraz idő várható. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, legfeljebb néhol fordulhatnak elő napközben élénk lökések. A hőmérséklet délután 29 és 34, késő este 21, 26 fok között valószínű.
Időjárás Vasban:
A HungaroMet egyelőre nem adott ki semmilyen figyelmeztetést Vas vármegyére, de ez a következő napokban aligha változni fog. Pénteken kellemes, nyári napunk lesz sok napsütéssel fűszerezve, délutánra a levegő hőmérséklete 32 fokra emelkedik fel. Ami a hétvégi időjárást illeti, igazi strandidő köszönt be, a hőmérő higanyszála pedig egyre feljebb kúszik majd.
Orvosmeteorológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu.