Intenzív arcát mutatja a nyár, riasztást adtak ki Vas vármegyére

Mutatjuk, milyen időre lehet számítani csütörtökön vármegyénkben.

A HungaroMet időjárás előrejelzése szerint főleg a Dunántúlon és a déli tájakon lehetnek fátyolfelhők a napsütés mellett, amelyet azonban a magasban délnyugat felől érkező szaharai por főként délután már egyre jobban szűrhet. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő vidékeken helyenként viharossá fokozódik. Délután 30, 35 fok között tetőzik a hőmérséklet. Késő este többnyire 19, 27 fok valószínű.

Időjárás: újra betör a kánikula Vas vármegyébe is
Forrás: Shutterstock

Időjárás: beköszönt a kánikula, riasztás is érvényben

A HungaroMet elsőfokú, vagyis citromsárga figyelmeztetést adott ki az országban több vármegyére, köztük Vasra a hőség veszélyei miatt. A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat. A csütörtök délutáni órákban a hőmérő higanyszála egészen 34 fokig kúszi fel. A kánikula azonban túl sokáig nem marad térségünkben, szóval használjuk ki a jó idő adta lehetőségeket, mert hamarosan hidegfront is érkezik. Erről ITT írtunk részletesen. 

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik - írja a koponyeg.hu

 

